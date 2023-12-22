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За неповиновение полиции в Петербурге оштрафован депутат ЗакСа Ленобласти
Сегодня, 20:32
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За неповиновение полиции в Петербурге оштрафован депутат ЗакСа Ленобласти

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Согласно протоколу, чиновник, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, отказался выполнить законное требование правоохранителя – передать документы на право управления транспортным средством.

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Ленобласти седьмого созыва от КПРФ Дмитрия Звонкова за неповиновение полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Об этом в своем tg-канале 25 апреля сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Согласно протоколу, чиновник, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, отказался выполнить законное требование правоохранителя – передать документы на право управления транспортным средством. Так, у сотрудника полиции не получилось проверить документы на подлинность и составить административный материал по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). 

Суд назначил Дмитрию Звонкову штраф в размере 2 тыс. рублей. Полицейским он не раскрыл свое место работы, признался только в суде.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший заместитель главы комитета по строительству Ленобласти предстанет перед судом за взятки. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс ленобласти, неповиновение полицейскому, смольнинский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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