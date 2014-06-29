Блогер Поднебесный отправлен в СИЗО на два месяца

Блогер и его защитник возражали, просили домашний арест.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Поднебесного, которому вменяют ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ. Процесс проходил в закрытом режиме, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 21 августа.

Блогер 2 августа в баре Fish Fabrique совершил в отношении потерпевшей 2008 года рождения развратные действия без применения насилия, а 3 августа, находясь на улице Тележной, вступил с ней в половое сношение.

Поднебесный был задержан 19 августа, обвинение ему предъявили 20 августа. Блогер и его защитник возражали, просили домашний арест. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 18 октября.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга