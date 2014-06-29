  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Блогер Поднебесный отправлен в СИЗО на два месяца
Сегодня, 20:00
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Блогер Поднебесный отправлен в СИЗО на два месяца

0 0

Блогер и его защитник возражали, просили домашний арест.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Поднебесного, которому вменяют ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ. Процесс проходил в закрытом режиме, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 21 августа. 

Блогер 2 августа в баре Fish Fabrique совершил в отношении потерпевшей 2008 года рождения развратные действия без применения насилия, а 3 августа, находясь на улице Тележной, вступил с ней в половое сношение.

Поднебесный был задержан 19 августа, обвинение ему предъявили 20 августа. Блогер и его защитник возражали, просили домашний арест. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 18 октября. 

Ранее на Piter.TV: в Ломоносове мать девочки-подростка заявила об ее изнасиловании. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: алексей поднебесный, смольнинский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии