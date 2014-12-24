Утверждено обвинительное заключение в отношении Алексея Поднебесного

Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности школьницы.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Поднебесного. Об этом рассказали в прокуратуре Центрального района.

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Поднебесного. Он обвиняется по ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

По версии следствия, обвиняемый в период со 2 по 4 августа 2024 года неоднократно совершал в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а также вступил с ней в половую связь.

После вручения копии обвинительного заключении уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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