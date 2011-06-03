Поднебесному продлили срок пребывания в СИЗО

Блогер будет находиться под стражей до 18 января.

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении блогера Алексея Поднебесного. Он проведет под стражей до середины января следующего года, несмотря на просьбы защиты назначить Поднебесному домашний арест или запрет определенных действий, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Напомним, что, по версии следствия, 2 августа в баре Fish Fabrique блогер совершил в отношении потерпевшей 2008 года рождения развратные действия без применения насилия, а 3 августа, находясь на улице Тележной, вступил с ней в половое сношение.

Задержание Поднебесного произошло 19 августа. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного в 135 статье УК РФ, ему предъявили на следующий день.

Ранее мы сообщали, что в интернет утекли интимные фото 15-летней петербурженки. Полиция Выборгского района города устанавливает обстоятельства произошедшего.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга