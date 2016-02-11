В интернет утекли интимные фото 15-летней петербурженки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте порнографических снимков с участием несовершеннолетней.

Полиция Выборгского района Петербурга устанавливает, каким образом интимные фото 15-летней петербурженки оказались в интернете.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 11 ноября 15-летняя жительница Петербурга обнаружила свои интимные изображения в популярном мессенджере. Школьница пояснила, что в августе отправила снимки своему 15-летнему знакомому, который сейчас живет в Испании. По словам пострадавшей, у молодого человека был взломан аккаунт, а содержимое похищено и выложено в свободный доступ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте порнографических снимков с участием несовершеннолетней.

Ранее на Piter.tv: Несовершеннолетняя петербурженка занималась проституцией и попала в реанимацию.

Фото: Piter.tv