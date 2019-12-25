Несовершеннолетняя петербурженка занималась проституцией и попала в реанимацию

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии с маточным кровотечением.

В Петербурге несовершеннолетняя петербурженка, занимающаяся проституцией, попала в реанимацию. О своей "работе" девушка сама рассказала врачам.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 17-летняя 11 ноября около 23:00 была госпитализирована в больницу из квартиры на проспекте Большевиков. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии с маточным кровотечением. Петербурженку поместили в реанимацию.

Пациентка призналась врачам, что занимается проституцией. Семья у девушки не полная, родители в разводе, проживает с отцом. На учете в полиции не состоит.

По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.tv