Под досуговым центром в Аннино скрывался притон

Четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении эскортниц составлены протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ.

В Ленинградской области закрыли криминальный бизнес под вывеской досугового центра. В поселке Аннино был организован притон.

Как рассказали в МВД России, на месте происшествия задержали 46-летнего организатора, его администраторов 42, 57 и 59 лет и пять девушек, оказывавших услуги интимного характера. Для своего бизнеса мужчина арендовал помещение, другие сотрудники принимали звонки от клиентов, вели запись, согласовывали стоимость и контролировали выручку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. Четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении эскортниц составлены протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: по делу об организации проституции будут судить двух петербурженок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти