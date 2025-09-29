Отмечается, что у мужчины ранее была судимость за аналогичные преступления.

В Приамурье уличили супругов в организации проституции в открытых ими массажных салонах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в 2025 году 45-летний мужчина и его 27-летняя жена открыли в Благовещенске и Свободном сеть интимных салонов под видом студий массажа. Они вовлекали местных жительниц в нелегальный бизнес. Отмечается, что у мужчины ранее была судимость за аналогичные преступления.

При проведении обысков полицейские изъяли документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также российскую и иностранную валюту эквивалентом около 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела. На допросах фигуранты отрицают свою причастность к противоправной деятельности.

Видео: УМВД по Амурской области