В Новосибирске задержали мужчину за аферу с кредитами на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

По данным следствия, 34-летний житель Забайкалья через поддельные паспорта граждан РФ оформил в двух банках четыре кредита и потратил деньги на собственные нужды. По фактам мошенничества следователем полиции Читы возбуждены уголовные дела. Освободившись под подписку о невыезде, фигурант покинул город и скрывался от следствия в Новосибирске под чужим именем.

Оперативники задержали подозреваемого в арендованной квартире. В ходе обысков изъяты сим-карты, чеки, банковские договоры и несколько паспортов гражданина РФ на разные фамилии. По решению суда фигурант заключен под стражу.

Видео: УМВД по Забайкальскому краю