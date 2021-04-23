Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

В Алтайском крае перед судом предстанет обвиняемый в хищении велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, 45-летнего жителя Барнаула обвиняют в совершении десяти краж и одного грабежа велосипедов. Он действовал в дневное и ночное время. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Отмечается, что обвиняемый присматривал данный вид транспорта на улицах, парковках и в подъездах жилых домов в трех районах Барнаула.

В ведомстве подчеркнули, что в одном из эпизодов мужчина увел велосипед прямо из-под носа владельца, пока тот совершал покупки в магазине. Злоумышленник активно использовал чужое имущество при совершении новых краж, меняя транспорт по мере возможности. Часть украденного он реализовал через ломбарды или продал случайным прохожим. Вскоре он был задержан полицией. Уголовные дела с обвинительным заключением направлены в районные суды для рассмотрения по существу.

Видео: ГУВД по Алтайскому краю