МВД блокирует телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты

Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей для обмана третьих лиц.

Российские правоохранительные органы временно блокируют абонентские номера владельцев аккаунтов в мессенджерах, которые сдаются в аренду. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали сотрудники МВД из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства в ответ на запрос СМИ. Специалисты уточнили, что подобные аккаунты используются в многочисленных криминальных схемах аферистами, когда они действуют от имени организаций и комбинируют методы связи с человеком.

В целях пресечения противоправной деятельности... проводит мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам абонентских номеров, на которые зарегистрированы сдаваемые в аренду аккаунты. пресс-служба полиции

Дополнительно мошенники могут иметь инфраструктуру, позволяющую получать доступ к аккаунтам различных мессенджеров. В рамках оперативных поисков по сети Интернет сотрудники полиции фиксируют факты использования злоумышленниками инфраструктуры, которая дает возможность осуществлять временное предоставление доступа к аккаунтам пользователей в различных мессенджерах.

Фото: Piter.tv