В МВД назвали признаки влияния экстремизма на подростков

Родителям назвали признаки в поведении детей, которые должны насторожить.

Использование жаргонной лексики, частые разговоры на политические и социальные темы с проявлением нетерпимости, а также появление непонятной символики и атрибутики могут являться признаками того, что подросток оказался под влиянием людей с экстремистской идеологией. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы от российских правоохранительных органов. Одним из ключевых признаков того, что молодой человек или девушка находятся под воздействием аферистов, является его или ее манера поведения. Она становится значительно более резкой и грубой, а в разговоре у человека начинает прогрессировать ненормативная или жаргонная лексика.

Иногда у подростков резко меняется стиль одежды, они начинают соответствовать правилам определенной субкультуры. Еще одним признаком того, что на подростка оказывает влияние экстремизм, может стать сохранение на компьютере ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического или социально-экстремального содержания.

Дополнительно важно обратить внимание на то, что подростки начинают проводить много времени за компьютером и изучать материалы, не относящиеся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, компьютерным играм. Кроме этого у них могут проявиться вредные привычки. В полиции заметили, что при подозрении на то, что ребенок попал под влияние экстремизма, родителям следует не осуждать его категорически, так как в противном случае это вызовет лишь протест. В МВД предлагают лучше выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудить информацию о том, зачем подростку это нужно и почему он поддерживает такие настроения.

Фото: pxhere.com