  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Сегодня, 8:29
159
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете

0 0

Через несколько дней общения аферисты признаются жертвам обмана влюбленными в них.

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военнослужащих, медиков и журналистов для того, чтобы создать перед жертвой обмана "трогательную" легенду.  Соответствующие данные появились в российских правоохранительных органах. С материалами от МВД ознакомились журналисты информационного агентства "РИА Новости".  В СМИ указали, что аферисты достаточно быстро переходят к эмоциональному разговору с человеком. Спустя пару дней они могут признаться потенциальной жертве в любви или глубокой привязанности.

Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — все это повод для трогательной истории.

материалы МВД

Нередко злоумышленники выдают себя за успешных бизнесменов. После признания в симпатии они предлагают бесплатно обучить своего "избранника" инвестиционной стратегии, которая якобы его самого сделала "криптомиллионером". В полиции напомнили, что этот проект в результате окажется скамом, а денежные средства преступник просто украдет. Ранее в МВД говорили о том, что если ваш собеседник на сайте знакомств живет за границей, но при этом активно ищет спутника в конкретном российском регионе, то вероятнее всего речь идет о мошенничестве.

Аферисты могут заполучить личные данные после одного заказа пиццы.

Фото: pxhere.com

Теги: мвд, мошенничество, телефонные мошенники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии