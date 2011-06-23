Аферисты могут заполучить личные данные после одного заказа пиццы

Цифровой след можно оставить не только в соцсетях.

Мошенники могут выйти на цифровой след граждан России даже после одного заказа пиццы. Соответствующие данные появились в российских правоохранительных органах. С материалами от МВД охнакомились журналисты информационного агентства "РИА Новости". Полицейские уточнили, что даже в том случае, если человек ничего не размещает в социальных сетях, это не гарантирует безопасность его личной информации, так как цифровой след остается не только в соцсетях и мессенджерах.

Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам... Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность. материалы МВД

Экспериы добавили, что для аферистов интересны данные каждого человека, так как с помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы.

Фото: pxhere.com