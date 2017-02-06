Студентов IT-специальностей в Петербурге вербуют для создания вирусов и фишинга

Мошенники маскируются под работодателей, предлагая «испытательные задания» сомнительного характера.

Мошенники активно вовлекают студентов IT-специальностей из Петербурга и Ленобласти в создание вредоносного программного обеспечения и фишинговых сайтов. Об этом предупредили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники представляются потенциальными работодателями и предлагают молодым специалистам выполнить "испытательное задание", обещая высокий доход и карьерные перспективы. На практике такие задания часто заключаются в разработке вирусного кода, создании фишинговых платформ или взломе аккаунтов.

Студентов убеждают, что это шанс для профессионального роста, но на самом деле их используют для противоправной деятельности. Чтобы избежать соучастия в преступлениях, правоохранители рекомендуют тщательно проверять работодателя и компанию перед выполнением заданий, отказываться от проектов с сомнительным содержанием. Важно обращать внимание на неясные условия оплаты и обещания быстрого обогащения и консультироваться с преподавателями при возникновении подозрений.

В УМВД подчеркнули, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности по статьям о компьютерных преступлениях.

Ранее Piter.TV сообщал, что в МВД рассказали, кто такие трафферы и как распознать теневую рекламу.

Фото: pxhere.com