В МВД рассказали, кто такие трафферы и как распознать теневую рекламу

В МВД сообщили, что если предложение выглядит слишком выгодно, то это не подарок, а точка входа для киберпреступника.

Специалисты, которые обходят системы модерации и безопасности для того, чтобы запускать в цифровом пространстве рекламу запрещенных проектов, называются трафферами. Соответствующие знания гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. В МВД уточнили, что профессионалы-мошенники могут запускать объявления о фейковых курсах и заработках, являются авторам сайтов с cracked-софтом и активаторами и фишинговых форм и ссылок на стилеры. Целью траффера является максимизация охвата публики. При этом чем больше людей он направит на вредоносный контент, тем выше будет его доход.

Жертвы, попавшие по этим ссылкам, рискуют потерять все пароли из браузера, лишиться данных банковских карт, потерять доступ к кошелькам. пресс-служба киберполиции

Трафферы работают в командах, часто связанных с кардингом (вид обмана, связанный с незаконным использованием данных банковских карт без ведома их владельцев для проведения финансовых операций), обналичиванием денежных средств и дропами. Однако в полиции указали, что без качественного трафика кибермошенничество не масштабируется. Пользователи могут распознать теневую рекламу из-за кликбейтных заголовков, потому что настоящие эксперты и бренды в отрасли редко пользуются такими приемами. Еще одним признаком того, что речь идет о теневой рекламе, могут быть комментарии-боты. Например, под постом в социальной сети размещаются десятки восторженных отзывов с неестественными формулировками: "Я забрал свой выигрыш!", "Работает, советую!", "Спасибо, все пришло".

Также трафферы используют приемы давления. Длч этого они создают таймеры обратного отсчета, всплывающие окна, например, с фразой "семь человек уже купили это за последние пять минут"). Пользователь также может увидеть упоминание "ограниченного количества товара". Эти уловки призваны отключить критическое мышление человека и повестись на якобы выгодное предложение. Дополнительно важно обращать внимание на адреса ссылок и домены.

Так, сокращенные ссылки (bit.ly, t.me/+ и т. п.) могут вести куда угодно, а домены в зонах .xyz, .top, .club, .biz часто используются мошенниками. Кроме того, нужно соотносить контент и предложения. "Вам предлагают iPhone за 5 000 рублей под видом "тестового товара от поставщика" или курсы по инвестициям с гарантией дохода 300% - это классические признаки обмана. сообщение от киберполиции

МВД перечислило общие признаки схем мошенников.

