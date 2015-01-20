МВД перечислило общие признаки схем мошенников

Российские правоохранительные органы перечислили общие признаки криминальных схем, которые используют аферисты для обмана граждан. Известно, что в список попали такие пункты как использование иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp* (* - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории России), социальная инженерия, предлог в виде решения проблем или получения выгоды, психологическое давление на человека.
К числу общих признаков можно отнести использование мессенджеров (Telegram, WhatsApp), социальной инженерии, предлога решения проблем или получения выгоды, а также психологическое давление с целью совершения действий по переводу денежных средств или передачи ценностей.
пресс-служба МВД
Ранее сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредили, что преступники для того, чтобы захватить внимание жертвы, используют искусственную срочность и информационную перегрузку. Дополнительно мошенники стараются вывести человека на такие эмоции как страх, жадность или доверие.
Мошенники под видом сотрудников МФЦ убеждают оформить льготный перерасчет коммунальных услуг.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все