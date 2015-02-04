Мошенники под видом сотрудников МФЦ убеждают оформить льготный перерасчет коммунальных услуг

Аферисты угрожают поднять стоимость ЖКХ на 30 процентов.

Мошенники под видом сотрудников МФЦ выманивают у пожилых людей коды доступа и денежные средства, убеждая жертв обмана оформить льготный перерасчет коммунальных услуг. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Т-Банка. Специалисты пояснили, что такую преступную схему уже фиксируется в крупных российских городах. Руководитель отдела рисков банка и бизнеса Т-Банка Сергей Мурашов уточнил, что аферисты звонят пенсионерам и предупреждают их о том, что внепланово вырастут цены за ЖКХ. Якобы в среднем расходы гражданина увеличатся примерно на 30 процентов. Клиенту предлагают подать заявление на перерасчет в МФЦ, для чего просят назвать код из SMS, представляя его как номер электронной очереди. В реальности речь идет о попытке доступа к аккаунту на "Госуслугах". Затем злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или Банка России, сообщают о "взломе" и под этим предлогом вынуждают переводить деньги на "безопасный счет" или отдавать наличные курьеру.

В целях противодействия новой криминальной схеме банк добавил подобный сценарий в систему защиты "Нейрощит". Технология на основе искусственного интеллекта анализирует параметры звонка и в случае совпадений с мошенническим шаблоном предупреждает клиента об этом, а после - разрывает телефонное соединение.

В мобильном приложении банка для дополнительного уровня защиты можно подключить "сервис второй руки". С его помощью позволяет родственники смогут видеть и отклонять подозрительные финансовые операции своих близких. По данным Т-Банка, такой сервис позволит ежегодно спасать около полутора миллиарда рублей.

