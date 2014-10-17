В Max заработала система оповещения о мошенниках

Пользователя просят ответить на ряд вопросов.

Система оповещения о возможных попытках мошенников получить доступ к Государственным слугам заработала в национальном мессенджере Мах. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Специалисты объяснили, что портал "Госуслуги" начал предлагать пользователям получать код для входа в личный кабинет через мессенджер Мах. При попытке посмотреть код, пользователя просят ответить на несколько вопросов: переписывается ли он с незнакомцами в данный момент, просит ли его кто-то назвать код из SMS, говорит ли он сейчас с незнакомым лицом по телефону.

Человеку, чтобы ответить на вопрос, недостаточно нажать кнопку, необходимо провести по экрану, выбрав нужный ответ. Если хотя бы на один вопрос пользователь мессенджера отвечает "да", то мессенджер Мах предупреждает его о том, что мошенники пытаются войти в его личный кабинет "Госуслуг". Дополнительно на экране гаджета появляется предупреждение о том, что не нужно никому сообщать пароли, коды доступа и ответы на контрольные вопросы.

