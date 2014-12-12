  1. Главная
За организацию занятия проституцией на Чкаловском будут судить жительницу Ленобласти
Сегодня, 14:40
Всех причастных задержали полицейские в январе.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Ленобласти. Ей вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ, сообщили 3 сентября в надзорном ведомстве. 

Обвиняемая под видом отеля в помещениях дома на Чкаловском проспекте организовала занятие проституцией другими лицами. Женщина была администратором. Всех причастных задержали полицейские в январе. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что ставропольчанка предстанет перед судом за организацию сети притонов в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

