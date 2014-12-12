За организацию занятия проституцией на Чкаловском будут судить жительницу Ленобласти

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы Ленобласти. Ей вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ, сообщили 3 сентября в надзорном ведомстве.
Обвиняемая под видом отеля в помещениях дома на Чкаловском проспекте организовала занятие проституцией другими лицами. Женщина была администратором. Всех причастных задержали полицейские в январе.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что ставропольчанка предстанет перед судом за организацию сети притонов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
