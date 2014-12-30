Ставропольчанка предстанет перед судом за организацию сети притонов в Петербурге

53-летняя женщина из Ставрополя обвиняется в содержании борделей на Шпалерной.

Следственные органы Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Ставропольского края. По версии следствия, с сентября 2023 по июнь 2024 года женщина арендовала две квартиры на улице Шпалерной и организовала в них притоны для занятия проституцией.

Обвиняемая встречала клиентов, предоставляла информацию о проститутках, демонстрировала девушек и вела учет доходов. Женщина проживала в Санкт-Петербурге без регистрации.

Уголовное дело о содержании притонов для занятия проституцией в составе организованной группы направлено в суд.

Фото: Piter.TV