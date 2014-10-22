46-летняя жительница Всеволожска за 30 тысяч рублей оформила фиктивный брак с мигрантом

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Полиция выявила факт легализации мигранта с помощью заключения фиктивного брака с жительницей Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция Всеволожского района Ленобласти установила 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран, который вышел на 46-летнюю жительницу Всеволожска с предложением о легком заработке. За 30 тысяч рублей женщина согласилась вступить в фиктивный брак с гражданином ближнего зарубежья с целью его легализации в России. После фиктивного бракосочетания комплект документов был подан в уполномоченные органы, что в итоге позволило мигранту незаконно находиться на территории России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Организатору противоправной схемы и фиктивной супруге избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Двое мужчин незаконно легализовали 23 мигрантов в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv