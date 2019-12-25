Мигрант сорвал пять золотых цепочек с шеи петербурженки в ТЦ

Подозреваемого уже задержали полицейские.

В Невском районе мигрант сорвал пять золотых цепочек с посетительницы торгового центра. В деле разбираются полицейские, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июня обратилась 44-летняя пострадавшая. Она рассказала, что в ТЦ на Народной улице сорвал с её шеи пять золотых цепочек и скрылся.

На следующий день сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали 40-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, подозреваемого в совершении преступления. Он был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Похищенные ювелирные изделия изъяты и будут возвращены владелице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: unsplash (Gabriella S)