В Пулково пассажирка украла духи стоимостью 22 тысячи рублей

Подозреваемой оказалась 40-летняя петербурженка.

Транспортные полицейские раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли в Пулково. Подробности сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

К полицейским обратился представитель одного из магазинов беспошлинной торговли, который расположен в зоне вылета внутренних рейсов, с заявлением о пропаже флакона духов с витрины магазина. Полицейские смогли оперативно вычислить личность подозреваемой. Ей оказалась 40-летняя местная жительница.

Женщина, прогуливаясь по магазину беспошлинной торговли и, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, забрала духи стоимостью почти 22 тысячи рублей с витрины, а после улетела рейсом "Санкт-Петербург– Камрань".

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сотрудник транспортной организации был задержан за кражу 180 литров дизельного топлива на железнодорожной станции Кириши.

Видео: МАКС / Транспортная полиция СЗФО