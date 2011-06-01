Сотрудник транспортной организации задержан за кражу 180 литров дизельного топлива на железнодорожной станции Кириши

По предварительным данным, похищенный ресурс он планировал использовать для личных нужд.

На железнодорожной станции Кириши d Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции задержан 39-летний работник одной из транспортных организаций. Мужчина подозревается в хищении дизельного топлива из бака тепловоза во время рабочей смены, информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По данным следствия, для совершения кражи злоумышленник заранее подготовил канистры и шланг. Он был задержан в момент разгрузки очередной партии похищенного топлива в свой личный гараж, расположенный вблизи железной дороги.

В общей сложности у мужчины изъято 10 канистр с дизельным топливом общей массой 180 литров. По предварительным данным, похищенный ресурс он планировал использовать для личных нужд. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ ("кража"). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В качестве меры пресечения судом избрана подписка о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале задержан молодой человек, обвиняемый в грабеже.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте