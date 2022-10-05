Двое мужчин незаконно легализовали 23 мигрантов в Выборгском районе Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Выборгском районе Ленобласти полицейские пресекли незаконную легализацию мигрантов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону 23 июня.

К противоправной схеме причастны двое мужчин в возрасте 42 лет и 51 года. Они подыскивали иностранцев и за деньги вносили в официальные бланки ложные сведения об их регистрации, фактически не предоставляя жилье. После документы направляли в регистрирующие органы для последующей постановки приезжих на миграционный учет.

С каждого злоумышленники брали по 2 тыс. рублей, всего легализовали 23 мигрантов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV