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Нелегальных мигрантов задержали росгвардейцы у Лиговского канала
Сегодня, 11:58
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Нелегальных мигрантов задержали росгвардейцы у Лиговского канала

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Водитель отказался выполнить законные требования об остановке и предпринял попытку уехать, однако застрял.

Курсанты Военной академии Росгвардии в Петербурге задержали троих иностранцев, которые нарушили правила въезда в РФ и пытались скрыться. 

По информации Росгвардии по СЗФО, молодые люди несли службу у Лиговского канала в Красносельском районе и заметили подозрительную машину. Водитель отказался выполнить законные требования об остановке и предпринял попытку уехать, однако застрял. В салоне были мигранты без разрешительных документов. 

Нарушителей доставили в отдел полиции. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге меняются правила работы МФЦ с иностранцами. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Теги: нелегальные мигранты, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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