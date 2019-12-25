Нелегальных мигрантов задержали росгвардейцы у Лиговского канала

Водитель отказался выполнить законные требования об остановке и предпринял попытку уехать, однако застрял.

Курсанты Военной академии Росгвардии в Петербурге задержали троих иностранцев, которые нарушили правила въезда в РФ и пытались скрыться.

По информации Росгвардии по СЗФО, молодые люди несли службу у Лиговского канала в Красносельском районе и заметили подозрительную машину. Водитель отказался выполнить законные требования об остановке и предпринял попытку уехать, однако застрял. В салоне были мигранты без разрешительных документов.

Нарушителей доставили в отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге меняются правила работы МФЦ с иностранцами.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО