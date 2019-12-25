Молодой человек собрал с подписчиков 754 тыс. рублей.

Блогер Егор Стешкин оказался в центре скандала из‑за сбора средств "на квартиру блокаднице". Правоохранители подозревают его в мошенничестве. В беседе с 78.ru молодой человек принес извинения тем, кто пострадал, и заверил, что намерен как можно скорее вернуть все собранные деньги.

Мне хочется побыстрее вернуть всем пострадавшим их денежные средства. Я уже говорил раньше, что прошу прощения у общества — мне очень жаль, что я кого‑то разочаровал. Егор Стешкин, блогер

Сейчас молодой человек находится под домашним арестом. Суд учпл среди прочего наличие у блогера маленького ребёнка — его дочери семь месяцев.

По версии следствия, Стешкин придумал план хищения денег под видом благотворительного сбора с помощью роликов с бабушкой, представляя ситуацию так, будто случайно узнал о ее тяжелом положении. Затем он объявил сбор, якобы чтобы купить пожилой женщине квартиру.

Подписчики поверили публикациям и перевели ему не менее 754 тыс. рублей. Вот только выяснилось, что у бабушки блогера есть свое жилье. Стешкина задержали 13 ноября.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)