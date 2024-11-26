Теперь петербуржцы смогут решать вопросы с оформлением госуслуг удаленно.

В Санкт‑Петербурге запустили новый формат поддержки горожан. Теперь в МФЦ доступны видеоконсультации в мессенджере "Макс", сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Благодаря сервису петербуржцы могут решать вопросы с оформлением госуслуг удалённо — не приходя в офис. Специалисты подскажут, как получить услуги через ЕПГУ и РПГУ, а также помогут сориентироваться в порядке оформления тех сервисов, которые доступны только в офлайн‑режиме в МФЦ.

Чтобы попасть на консультацию, нужно записаться заранее. Для этого нужно перейти по ссылке для записи, авторизироваться через учетную запись "Госуслуг", заполнить электронную форму и четко обозначить свой вопрос.

После оформления заявки ссылки для подключения к чату и видеозвонку придут в мессенджер "Макс" и на электронную почту, а также останутся в карточке заявки. Каждая консультация длится 30 минут, услуга предоставляется бесплатно. Все детали о сервисе размещены на официальном сайте.

Ранее мы сообщали, что петербургские МФЦ три года подряд признают лучшей крупной сетью в России.

Фото: Правительство Ленобласти