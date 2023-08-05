Погасить налоговую задолженность теперь можно в МФЦ в Петербурге

Услугу предоставляют бесплатно, однако необходимо предъявить паспорт и ИНН.

Многофункциональные центры (МФЦ) в Петербурге расширили спектр услуг. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Теперь горожане могут погасить задолженности по транспортному и земельному налогам, по налогу на имущество. Услугу предоставляют бесплатно, однако необходимо предъявить паспорт и ИНН.

Кроме того, в МФЦ появилась возможность получения информации о наличии задолженности за предыдущие налоговые периоды. Эти функции будут востребованы на этой неделе, поскольку 2 декабря – крайний срок уплаты имущественных налогов физическими лицами.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Ленобласти теперь могут получать уведомления от МФЦ во "ВКонтакте".

Фото: пресс-служба МФЦ Петербурга