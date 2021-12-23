МФЦ Петербурга начнут прием документов для проставления апостиля

Отметим, что с мая прошлого года лишь в трех МФЦ принимались документы для апостилирования.

ГУ Минюста России по Петербургу и Ленобласти и МФЦ заключили соглашение о расширении сотрудничества. Об этом рассказали в Смольном сегодня, 5 августа.

Так, с августа увеличится число МФЦ, которые будут принимать документы для проставления апостиля на официальных российских документах, подлежащих вывозу за пределы страны.

Отметим, что с мая прошлого года лишь в трех МФЦ принимались документы для апостилирования. В соответствии с заключенным соглашением с 7 августа к этой работе приступят мобильные офисы госуслуг и 16 МФЦ, а с 21 августа – еще 39.

Ранее на Piter.TV: количество услуг постамата в МФЦ расширилось до 36.

Фото: МФЦ Петербурга