Иностранные граждане могут оформить СНИЛС в МФЦ Петербурга

Услуга предоставляется по предварительной записи. Записаться на прием можно в любом МФЦ.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе комитета по информатизации и связи сообщили, что в Петербурге расширили перечень категорий граждан, которые могут оформить страховое свидетельство (СНИЛС) в МФЦ.

Теперь заявления на выдачу, обмен или дубликат СНИЛС будут принимать не только от граждан России, но также от постоянно или временно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Документы принимают в любом удобном МФЦ. Для первичного оформления гражданам РФ необходим документ, удостоверяющий личность получателя услуги, а иностранцы должны предъявить такой документ и нотариально удостоверенный перевод. Лица без гражданства – разрешение на временное проживание или вид на жительство лица без гражданства. Беженцы – свидетельство о предоставлении временного убежища на территории страны.

Ранее мы писали, что отпечатки и фото для загранпаспорта примут в МФЦ в Ленобласти.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"