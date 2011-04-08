В Алма-Ате предотвратили теракт

Теракт планировали организовать пять иностранных граждан.

В Алма-Ате сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили теракт. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В заявлении отмечается, что теракт планировали организовать пять иностранных граждан. Сотрудники КНБ задержали подозреваемых в сентябре нынешнего года, ведется следствие. В интересах следствия детали операции и сведения о задержанных не разглашаются.

Также в КНБ Казахстана отмечали, что в сентябре и октябре сотрудники комитета задержали восемь граждан страны по подозрению в пропаганде терроризма.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом.

Фото: Pixabay.com