  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Алма-Ате предотвратили теракт
Сегодня, 9:56
72
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Алма-Ате предотвратили теракт

0 0

Теракт планировали организовать пять иностранных граждан.

В Алма-Ате сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратили теракт. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В заявлении отмечается, что теракт планировали организовать пять иностранных граждан. Сотрудники КНБ задержали подозреваемых в сентябре нынешнего года, ведется следствие. В интересах следствия детали операции и сведения о задержанных не разглашаются.

Также в КНБ Казахстана отмечали, что в сентябре и октябре сотрудники комитета задержали восемь граждан страны по подозрению в пропаганде терроризма.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом.

Фото: Pixabay.com

Теги: алма-ата, задержание, иностранные граждане, казахстан, теракт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии