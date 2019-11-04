Путин предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
На совещании глава государства предложил Совбезу обсудить усиление мер борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подойти с разных сторон.
Путин отметил, что на совещании выступят несколько докладчиков. Первым он попросил выступить директора ФСБ Александра Бортникова как "руководителя профильного ведомства по этой тематике".
Ранее Путин заявил, что саммит в Будапеште скорее перенесен.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все