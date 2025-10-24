Он подчеркнул, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит в Будапеште скорее перенесен. Об этом он рассказал журналистам.

Глава государства прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить саммит в столице Венгрии, в рамках которого должна была пройти встреча глав государств. По словам Путина, для него и для американского коллеги "было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата". Он подчеркнул, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены.

Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война.



Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал поддержку семьи важнейшим направлением нацпроектов в России.

Видео: официальный сайт президента России