Президент РФ Владимир Путин заявил, что саммит в Будапеште скорее перенесен. Об этом он рассказал журналистам.
Глава государства прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить саммит в столице Венгрии, в рамках которого должна была пройти встреча глав государств. По словам Путина, для него и для американского коллеги "было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата". Он подчеркнул, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены.
Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война.
Владимир Путин, президент РФ
Видео: официальный сайт президента России
