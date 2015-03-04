Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей.

Президент РФ Владимир Путин назвал поддержку семьи важнейшим направлением нацпроектов в России. Об этом он заявил на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

В рамках заседания глава государства предложил обсудить региональный опыт и меры поддержки студенческих семей, а также внедрение корпоративных демографических стандартов. Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей.

Поддержка семьи – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России