Путин назвал поддержку семьи важнейшим направлением нацпроектов в России

Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей.

Президент РФ Владимир Путин назвал поддержку семьи важнейшим направлением нацпроектов в России. Об этом он заявил на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

В рамках заседания глава государства предложил обсудить региональный опыт и меры поддержки студенческих семей, а также внедрение корпоративных демографических стандартов. Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей.

Поддержка семьи – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития.

Владимир Путин, президент РФ

