Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина

Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тренировка проходила с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих ядерных сил. Глава государства отметил, что она является плановой. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

В пресс-службе Кремля добавили, что на тренировке проверили уровень подготовки органов военного управления. Также состоялась проверка практических навыков работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

Видео: официальный сайт президента России