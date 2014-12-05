Главе государства рассказали о реализации проектов в области экологии и деятельности в сфере охраны краснокнижных животных.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Радионова сообщила о реализации проектов в области экологии, международном сотрудничестве и деятельности в сфере охраны краснокнижных животных. По ее словам, Росприроднадзор сохраняет краснокнижных животных.

Также Радионова напомнила, что в этом году пройдет мероприятие совета пяти стран ареала обитания полярного медведя в Гренландии. В нем примут участие Канада, США, Норвегия, Россия и Дания. Она подчеркнула, что в России самое гуманное обращение с хищником.

Видео: официальный сайт президента России