  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:23
51
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

0 0

Главе государства рассказали о реализации проектов в области экологии и деятельности в сфере охраны краснокнижных животных.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Радионова сообщила о реализации проектов в области экологии, международном сотрудничестве и деятельности в сфере охраны краснокнижных животных. По ее словам, Росприроднадзор сохраняет краснокнижных животных.

Также Радионова напомнила, что в этом году пройдет мероприятие совета пяти стран ареала обитания полярного медведя в Гренландии. В нем примут участие Канада, США, Норвегия, Россия и Дания. Она подчеркнула, что в России самое гуманное обращение с хищником.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Мутко.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: владимир путин, президент россии, росприроднадзор, светлана радионова
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии