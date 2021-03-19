Путин провел встречу с Мутко

Глава государства обсудил с гендиректором "ДОМ.РФ" подготовку к выходу компании на IPO.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Мутко подготовку к выходу компании на IPO. По словам гендиректора "ДОМ.РФ", в компании рассчитывают после смены статуса на публичную сохранить свое основное направление. Речь идет о развитии жилищной сферы и поддержке граждан страны.

Мутко напомнил, что с 2024 года провели около сотни встреч с публичными компаниями и инвестиционными фондами. Кроме того, "ДОМ.РФ" хочет привлечь физических лиц. Он выразил уверенность, что с дивидендной доходностью компании на акцию 11–12% интерес будет высокий.

