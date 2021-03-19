По его словам, на данный момент никаких деталей предстоящей встречи нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке саммита России и США. Его слова приводит "РИА Новости".

В Кремле ответили на вопрос, как проходит подготовка будущих переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. Песков отметил, что на данный момент никаких деталей предстоящей встречи нет. Он также отметил, что не знает, будут ли присутствовать европейские лидеры на этом саммите.

Предстоит еще сделать много домашней работы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговором между Путиным и Трампом. Президенты двух стран обсудили вероятность нового раунда переговоров.

Ранее мы сообщали, что Путин может отказаться от предложений Трампа в Будапеште.

Видео: Telegram / СМОТРИ