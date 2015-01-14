El Pais: Путин может отказаться от предложений Трампа в Будапеште

Президент США собирается предложить старую схему прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения.

Президент РФ Владимир Путин может отказаться от предложений президента США Дональда Трампа на саммите в Будапеште. Об этом сообщает издание El Pais.

По информации источника, глава Белого дома собирается предложить Путину старую схему прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения. Отмечается, что такой вариант готов принять президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, как ожидают журналисты, Москву интересует только выполнение Киевом всех ранее озвученных требований. В связи с этим Путин может отклонить предложение Трампа.

Ранее мы сообщали, что Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза.

Фото: официальный сайт президента России