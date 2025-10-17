Путин после разговора с Трампом провел заседание с членами Совбеза

Отмечается, что лидеры стран общались по телефону два с половиной часа.

Президент РФ Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом провел заседание с членами Совбеза. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Отмечается, что лидеры стран общались по телефону два с половиной часа. Ушаков отметил, что после разговора с главой Белого дома Путин провел заседание с членами Совбеза. Президент подробно проинформировал их о "содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой".

Также Ушаков отметил. что Путин и Трамп обсудили новое место для проведения переговоров. Ожидается, что лидеры РФ и США могут встретиться в Будапеште. Как рассказал Ушаков, они обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

