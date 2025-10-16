Путин: уровень газификации в России составляет почти 75%

По словам главы государства, в стране наращивают внутреннее потребление газа.

Уровень газификации в России составляет почти 75%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам главы государства, в стране наращивают внутреннее потребление газа. Он подчеркнул, что речь также идет о газохимических предприятиях, которые строятся в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. Путин добавил, что увеличивается снабжение газом городов и поселков страны.

В результате уровень газификации в России приближается к 75% – и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным – 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России