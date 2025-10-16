Путин рассказал о последствиях отказа от энергоносителей из России для ЕС

По его словам, в ЕС наблюдается падение оборотов промышленности.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о последствиях отказа от энергоносителей из России для Евросоюза. Об этом он заявил на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам главы государства, последствия этих действий уже наблюдаются в европейских странах. Он отметил, что в ЕС наблюдается падение оборотов промышленности, рост цен из-за более заокеанской нефти и газа.

Также Путин подчеркнул, что многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. При этом президент добавил, что мировая экономика и ее потребности в энергоносителях растут.

Ранее Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине

Видео: официальный сайт президента России