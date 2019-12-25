Нефтегазовые специалисты в Петербурге зарабатывают до 1,2 млн рублей в месяц

Самые большие зарплаты в России зафиксированы в шести профессиональных сферах, сообщает РИА Новости. Среди регионов-лидеров — Санкт-Петербург, где сотрудники нефтегазовых предприятий получают в среднем до 1,25 миллиона рублей в месяц.

Высокий уровень доходов также отмечен у специалистов других отраслей и регионов. Так, строители инженерных сооружений в Республике Алтай зарабатывают около 1,3 миллиона рублей в месяц. А самые высокие зарплаты в стране — у специализированных дизайнеров в Крыму: в среднем 1,4 миллиона рублей. В Москве высоким уровнем дохода отличаются сотрудники табачных предприятий (1,1 миллиона рублей) и сферы управления фондами (1,05 миллиона).

Эксперты подчёркивают, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов с учётом премий и включает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими заработками.

Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге в апреле, по данным hh.ru, составила 92 440 рублей. Лидерами по уровню доходов стали финансовые директора (250 тысяч рублей), агенты по недвижимости (250 тысяч), коммерческие директора (234 тысячи) и руководители отделов продаж (200 тысяч). Средняя зарплата жителей города в феврале 2026 года достигла 128 929 рублей, что на 5,6% выше, чем годом ранее.

