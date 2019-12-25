Больше всего рабочих дней: почему выгоднее взять отпуск в июле

Это связано с количеством трудовых будней и начислением зарплаты.

Эксперты советуют выбирать для отпуска именно второй месяц лета. Дело в том, что в июле больше всего рабочих дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста сервиса "Работа.ру" Юлию Санину.

В июле будет 23 рабочих дня. А при начислении выплат заработная плата делится на число трудовых будней: чем их больше, тем выгоднее отпуск. Получается, что стоимость одного рабочего дня во второй летний месяц будет меньше. Это позволит избежать серьезных финансовых потерь

Ранее сообщалось, что россиян призывают не уезжать из страны на майские. По словам экспертов, резкая смена климата может отрицательно сказаться на самочувствии. При этом поездки за город только пойдут на пользу.

Кроме того, стало известно, какие даты для летних каникул установили в Министерстве просвещения. Дети будут отдыхать с 27 мая по 31 августа.

