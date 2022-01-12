Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников

Летние каникулы на российской территории в школах пройдут с 27 мая по 31 августа. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по просвещению. Специалисты заметили, что завершение учебного года сезона 2025-2026 годов для учащихся девятых и одиннадцатых классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов уточнил, что полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям, которые начнутся уже в сентябре. Чиновник добавил, что для несовершеннолетних граждан по стране откроются детские центры и пришкольные лагеря. Они также смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах.

Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Напомним, что в ежегодном режиме Минпросвещения отправляет в региональные отделения рекомендуемые даты каникул. Однако образовательные учреждения сохраняют за собой право на локальную корректировку такого графика.

