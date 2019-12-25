Вместо школьных звонков в мае будут звучать известные песни о войне
Сегодня, 10:11
В том числе, "День Победы" и "Журавли".

Вместо школьных звонков — военные песни. Известные композиции о Великой Отечественной войне прозвучат в российских школах в мае. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба Минпросвещения страны. 

В течение месяца учащиеся услышат известные многим поколениям песни. Среди них  "День Победы" в исполнении Льва Лещенко, "Журавли" в исполнении Дмитрия Хворостовского, "Синий платочек" в исполнении Клавдии Шульженко, а также  "Тишина",  "Только на фронте" и "О той песне". 

Ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертный полк". Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции 2026.polkrf.ru, а затем загрузить фото и информацию о герое. 

Кроме того, стало известно, что ребята из пострадавших районов Дагестана приехали на отдых в российский "Орленок". 50 детей из дагестанских семей получили путевки по поручению Минпросвещения. Для них подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программы. 

Фото: МАКС / Минпросвещения РФ

