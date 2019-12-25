Благодаря петербургской прокуратуре организация погасила задолженность по зарплате в 1,4 млн рублей

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Перед восемью сотрудниками коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,6 млн рублей, рассказали 8 мая в надзорном ведомстве.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования: руководству компании внесено представление. К настоящему времени перед четырьмя работниками погашен долг в 1,4 млн рублей. Фактическое погашение оставшейся задолженности находится на контроле.

