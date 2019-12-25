  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря петербургской прокуратуре организация погасила задолженность по зарплате в 1,4 млн рублей
Сегодня, 9:57
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря петербургской прокуратуре организация погасила задолженность по зарплате в 1,4 млн рублей

0 0

Общий размер долга составлял 3,6 млн рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Перед восемью сотрудниками коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,6 млн рублей, рассказали 8 мая в надзорном ведомстве. 

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования: руководству компании внесено представление. К настоящему времени перед четырьмя работниками погашен долг в 1,4 млн рублей. Фактическое погашение оставшейся задолженности находится на контроле. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге компания задолжала 10 сотрудникам более 2,5 млн рублей зарплаты. Прокурор направил в суд исковые заявления.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии