В Петербурге компания задолжала 10 сотрудникам более 2,5 млн рублей зарплаты

Прокурор направил в суд исковые заявления.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью "Виктория" перед 10 сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате, рассказали 4 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате и компенсации морального вреда на общую сумму более 2,5 млн рублей. В настоящее время их рассматривают.

Ранее на Piter.TV: по факту невыплаты 146 тыс. рублей сотруднику петербургской организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Следователи Красногвардейского района контролируют фактическое погашение задолженности.

Фото: Piter.TV